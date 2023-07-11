Украинский рынок трубной продукции – один из самых открытых в мире, – Кущ

Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных и открытых на глобальной арене.

Видео дня

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ, пишет "Апостроф".

"В последние годы, несмотря на множество разговоров о свободном рынке, во многих развитых странах появилась мода на протекционизм. Например, США регулярно вводят различные пошлины на импорт металлопродукции, в том числе стальных труб. Своего пика эта практика достигла в 2018 году, когда была введена 25% пошлина на весь стальной импорт, а для тех стран, которые захотели договориться, как это сделала Южная Корея, были введены жесткие квоты на объем ввозимых труб", - отметил экономист.

По его словам, вслед за США защитной пошлиной от любого импорт стали закрылся Евросоюз: "Еврокомиссия стала применять пошлино-квотный принцип… Каждой стране выделялась жесткая квота, в рамках которой разрешено поставлять трубную продукцию на территорию блока, а если он превышался, то уже начинала взиматься таможенная пошлина".

"Украина же никогда таких практик не применяла. Наравне с украинскими производителями стальных труб на рынке свободно присутствует продукция представителей крупнейших мировых производителей трубной продукции таких как Vallourec и Voestalpine. Еще до войны в Украине зашел мировой трубный лидер Tenaris и даже успел выиграть несколько тендеров государственных компаний, - отмечает эксперт.

Алексей Кущ также отметил присутствие на украинском рынке китайских поставщиков трубной продукции такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co.

"Обращает на себя внимание тот факт, что производители труб из КНР продолжают активно поставлять свою продукцию на территорию российской федерации. Это свидетельствует о скрытом финансировании государства-агрессора, что должно быть неприемлемо для Украины", - подчеркнул экономист.

Ранее СМИ сообщали о том, что две китайские трубных компании, которые являются партнерами российской федерации, выиграли с помощью фирмы-посредника на гостендерах в Украине 2,6 млрд грн.