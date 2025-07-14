Украинцы будут выбирать антикоррупционных надзирателей: начался конкурс в "ПлейСити"

В Украине стартовал открытый конкурс для активистов в наблюдательную группу при "ПлейСити" – заявки принимают до 23 июля. Кандидатов будут выбирать граждане через голосование в приложении Дія.

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Об этом пишет Министерство цифровой трансформации. Игровая индустрия – одна из наиболее уязвимых к коррупции сфер, долгое время оставалась в тени или контролировалась непубличными структурами.

Новый формат надзора позволит усилить прозрачность и публичную подотчетность государственного регулятора, привлекая к ключевым решениям профессиональных представителей гражданского общества. Подать кандидатуры могут общественные организации, которые имеют не менее двух лет опыта в сфере:

противодействия коррупции,

борьбы с игровой зависимостью,

разоблачения нелегального игорного бизнеса.

Участники должны предоставить документальные подтверждения своей активности – кейсы в произвольной форме. Каждая организация может делегировать до трех представителей. С целью предотвращения конфликта интересов и лоббизма к участию не допускаются:

государственные служащие;

бывшие работники "ПлейСити" или КРАИЛ (за последние два года) и их родственники;

все, кто прямо или косвенно связан с игорным бизнесом (владельцы, работники, бенефициары и т.д.).

Граждане Украины смогут лично определить, кто войдет в состав наблюдательной группы путем открытого голосования через приложение Дія. Это первый пример прямой цифровой демократии в регулировании специфической отрасли, где доверие общества имеет решающее значение. Антикоррупционная экспертная группа:

будет участвовать в разработке реформ в сфере азартных игр;

следить за прозрачностью работы "ПлейСити";

будет иметь совещательное влияние на ключевые решения и контрольные механизмы.

Конкурс продлится до 23 июля 2025 года. Все критерии, перечень документов и детали подачи заявки опубликованы организаторами в официальном источнике.

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