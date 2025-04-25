Украинцы массово "записываются" в реестр лудоманов: раскрыты цифры

В Украине количество зарегистрированных лудоманов за год возросло втрое. В соответствующий Реестр лудоманов внесено уже почти 13 тысяч граждан, и почти все из них внесли себя в реестр сами, добровольно.

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Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот". "12 807 украинцев находятся в Реестре лудоманов. За год список увеличился в 3 раза. За прошедший год Реестр пополнился на 9 389 человек, а 1 496 были исключены из-за истечения срока ограничения", – говорится в отчете.

В среднем в реестр в 2024-м поступало около 780 новых заявлений ежемесячно. За первые два месяца 2025 года в реестр внесено 1719 человек, то есть рассчитано в среднем 860 новых заявок в месяц (это на 10% больше, чем в 2024 году). В целом с момента основания реестра в него попало 14 979 человек, из которых 2172 уже исключены из-за истечения срока ограничения.

Аналитики уверены: эта статистика отражает не только рост количества зафиксированных обращений, но и повышенный интерес украинцев к профилактике игровой зависимости. Так:

более 99% записей в реестре базируются на добровольных обращениях – когда игроки самостоятельно подают заявление для ограничения доступа к игорным заведениям и участия в азартных играх на период от 6 месяцев до 3 лет;

– когда игроки самостоятельно подают заявление для ограничения доступа к игорным заведениям и участия в азартных играх на период от 6 месяцев до 3 лет; только 1% человек по результатам реестра попадает в список по решению регулятора – за все время существования установлено 169 таких случаев, из которых почти 140 были зафиксированы в течение 2024 года;

– за все время существования установлено из которых почти 140 были зафиксированы в течение 2024 года; ни одно из судебных решений не привело к включению человека в реестр.

"Подать заявление о самоограничении действительно легче, чем вносить в реестр третье лицо. Растет осведомленность граждан об этом инструменте, что способствует их более активному использованию", – рассказал глава нового регулятора на рынке азартных игр, госагентства "ПлейСити" Геннадий Новиков. Именно эта структура теперь вместо КРАИЛ будет отвечать и за ведение Реестра лудоманов.

При этом специалисты считают, что несмотря на активный рост записей, нынешняя статистика не отражает полной картины игровой зависимости в Украине. В частности, в показатели не входят данные о играющих в онлайн-казино, что затрудняет оценку реальной ситуации.

Новиков при этом подчеркивает, что в настоящее время реестр работает в режиме опытной эксплуатации и не обладает необходимым функционалом для удобства пользователей и рынка. "В планах создать полноценный продукт на платформе Дія.Engine. Новый реестр будет отвечать требованиям законодательства по защите персональных данных и будет иметь дополнительный функционал для организаторов азартных игр... Человек в несколько кликов сможет внести себя в реестр, чтобы ограничить доступ к игре", – отмечает Новиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы в случае выигрыша в интернет-казино не могут получить полную сумму выигрыша, поскольку с этих средств взимаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Таким образом, организаторы должны заплатить в общей сложности 23% выигрыша в госбюджет.

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