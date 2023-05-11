Украинцы совершают ошибки при выборе страховой: что обязательно нужно проверить

В Украине работает более 100 страховых компаний, при этом их количество постоянно уменьшается. Участники рынка, которые нарушают правила, остаются без лицензии НБУ и вынуждены прекратить свою деятельность.

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О том, как правильно выбрать свою страховую компанию и о ней нужно знать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Страховые компании получают лицензии НБУ, как и банки, и должны отвечать жестким критериям. Национальный банк регулярно аннулирует лицензии нарушителям: и из-за плохих финансовых показателей, и из-за непрозрачной структуры собственности.

Если вы приобрели полис, а компания осталась без лицензии, процесс получения страховой выплаты затянется. Еще одна большая проблема: иногда украинцы покупают страховку у компаний, которые вообще не имеют права предоставлять такие услуги. В таком случае шансов на выплату очень мало.

Поэтому первое, что нужно понять: каждый клиент должен изучить информацию о своем страховщике и проверить его. Только это может оградить от будущих проблем. И недостаточно прочесть отзывы в сети или найти знакомого, пользующегося услугами этой же страховой.

Дешевое предложение от малоизвестной компании должно вызывать подозрение. Национальный банк регулярно аннулирует лицензии или на отдельные виды страховой деятельности или вообще запрещают работать на рынке. Например, в последние месяцы наш страховой рынок покинули Провидна и Альфа, 18 апреля аннулировали лицензии страховой компании "Теком". 28 апреля НБУ лишил лицензию "Просто-Страхование" за непрозрачную структуру собственности, по этой же причине без лицензии осталась "Год-Автогарант". Проверки будут продолжаться и количество страховых компаний, оставшихся без лицензий, будет расти.

Так что надо смотреть, какие компании считаются НБУ надежными. Первыми компаниями, которые по результатам проверки структуры собственности Нацбанк признал прозрачными перед законом, стали: "ARX", "АRX Life", "Универсальная", "Колоннейд Украина".

Почему важно проверять страховую компанию:

если выбрать сомнительную страховую компанию, она может обанкротиться, избавиться от лицензии еще до того, как вы получите страховую выплату;

Если компания не получила лицензию на страхование, Нацбанк не может гарантировать, что она отвечает требованиям такой деятельности.

Самая популярная страховка – автогражданка. Такой полис помогает в случае ДТП компенсировать потери не только самого клиента страховой, но и пострадавшего в аварии. При этом любой водитель может оказаться как виновником, так и пострадавшим. И без надежной автогражданки ремонт авто может повлечь за собой существенные финансовые расходы.

Как правильно выбрать страховую компанию:

убедитесь, что страховая компания есть в перечне НБУ среди получивших лицензию

в случае автогражданки, проверить, что страховая есть в перечне МТСБУ (также можно проверить свой страховой полис);

ознакомиться с профильными рейтингами страховых компаний;

К выбору страховой компании следует относиться столь же внимательно, как и к выбору своего банка. Традиционно более надежными считаются международные компании, которые следят за своей репутацией и историю работы на рынке.