Украину после войны ожидает ренессанс стального строительства, – Рыженков

После окончания войны украинцы, потерявшие дом из-за российской агрессии, будут нуждаться в новом жилье, и компания Метинвест готова помочь. Для этого в компании создали проекты быстрого строительства жилья из стальных конструкций, послевоенное восстановление Украины станет ренессансом стального строительства.

Видео дня

Об этом рассказал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков в проекте FAQ talks.

"Пока идет война, мы помогаем прежде всего нашим сотрудникам - тем, кто имеет повреждение жилья, мы помогаем его починить, оставшиеся без жилья - предоставляем временное, например, в наших профилакториях. Но после войны нас ждет развитие страны и восстановление. И я убежден, что восстановление Украины станет ренессансом стального строительства: мы сможем восстановить нашу страну, снабжая сталь, которая нужна для ее восстановления. Одним из этапов такой работы стал запуск проекта "Стальная мечта" от Метинвеста", – отметил Рыженков.

Он уточнил: сейчас в Украине из-за потери контроля над металлургическими предприятиями в Мариуполе возникла проблема с производством некоторых стальных конструкций. Однако это можно рассматривать как возможность привлечь иностранных партнеров к восстановлению Украины. К примеру, итальянские архитекторы разработали дома, которые строят вообще без использования бетона или цемента, даже фундамент полностью из стали.

"Такие многоэтажки можно возводить модулями, потом - транспортировать в Украину, собирать уже на наших мощностях и устанавливать там, где нужно построить дом. То есть это синхрон: мы должны объединить восстановление самой промышленности с восстановлением социального сектора. Людям нужно где-то жить. И только мы победим, нам следует начинать строительство для людей. А параллельно мы будем восстанавливать нашу промышленность", – подчеркнул Рыженков.

Он напомнил, что из украинской стали уже построены здания, аналогов которым нет в мире, в том числе – безопасный конфайнмент над ЧАЭС. И никто не мешает украинскому обществу после победы построить даже новую Empire State Building.

"Когда мы будем восстанавливать после войны наше государство, у нас будет возможность создать много объектов, которыми будем гордиться потом много лет. Но вдохновение должно быть у населения – и у бизнесменов, которые захотят это сделать", – резюмировал Рыженков.

Как известно, Группа Метинвест в Лондоне подписала Ukraine Business Compact 2023 – международный меморандум, содержащий принципы долгосрочного устойчивого экономического обновления Украины. Хабом, объединивший лидеров национального бизнес-сообщества, стал Глобальный договор ООН в Украине.