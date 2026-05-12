Украла пенсии односельчан и проиграла в онлайн-казино: суд вынес приговор работнице "Укрпочты"

На Закарпатье осудили исполняющую обязанности начальника отделения"Укрпочты" на Закарпатье. Женщина проиграла в онлайн-казино 170 тысяч гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий и социальной помощи местным жителям. После раскаяния и признания вины суд назначил ей пробационный надзор.

Приговор вынес Тячевский районный суд Закарпатской области. Инцидент произошел в сентябре 2022 года – обвиняемая использовала служебный доступ к наличности и в течение десяти дней переводила деньги на собственную карточку небольшими суммами, после чего тратила средства на азартные игры в интернете.

Разоблачилось все после того, как женщина сама сообщила сотрудникам, что в кассе не хватает 170 тысяч гривен. На место вызвали менеджера и полицию.

Хотела одолжить деньги и вернуть

На суде женщина признала вину и объяснила, что давно страдает лудоманией.

"В период с 1 по 10 сентября я проиграла крупную сумму – примерно 170-180 тысяч гривен, и не знала, что делать. Поэтому решила взять деньги из мешка. Хотела на следующий день одолжить у кого-то и вернуть, однако не смогла – вызвали полицию", – объяснила она в суде.

Тячевский районный суд признал женщину виновной в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины) и назначил 2 года пробационного надзора. В тюрьму она не попадет – суд учел искреннее раскаяние, отсутствие судимостей, двоих детей на воспитании и полное возмещение убытков.

Дополнительно ей запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью или управленческими функциями, сроком на 2 года, и назначили штраф – 6 800 гривен.

