'Укрэнерго' должно получить 2,5 млрд грн для выплаты долгов за зеленую энергетику – инвестор

Компания "Укрэнерго" должна вернуть 2,5 млрд грн, которые предоставила в 2022 году в качестве возвратной финансовой помощи для госпредприятия "Укруголь" на закупку угля, в связи с окончанием отопительного сезона и потребностью выполнения собственных обязательств по уплате долгов за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

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Об этом заявил Сергей Евтушенко, управляющий партнер компании UPD Renewables, напомнив, что финансирование закупки угля на отопительный сезон произошло путем недоплаты соответствующей суммы за зеленую электроэнергию в 2022 году.

"В прошлом году за счет зеленых было погашено ПСО по углю на сумму 2,5 млрд грн. Эти средства в этом году должны быть компенсированы и возвращены", – сказал Евтушенко.

При этом он отметил, что в настоящее время такие расчеты между "Укрэнерго" и "Укруголь" не осуществлялись, тогда как конечный срок возврата средств 1 июня 2023 года.

"Я что-то пока вижу тишину. Никто об этом не говорит и не вспоминает", – добавил Евтушенко.

Также инвестор отметил, что с начала текущего года ситуация с расчетами перед предприятиями зеленой энергетики не улучшается, а уровень выплат за март находится на очень низком уровне – около 35%.

Инвестор также подчеркнул, что для уменьшения проблемы задолженности НКРЭКУ должна установить больший размер тарифа на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго", чтобы она могла полноценно выполнять свои финансовые обязательства.

Как сообщалось, правительство постановлением № 838 от 22 июля 2022 г. применило механизм ПСО к "Укрэнерго", которым обязало предоставить целевую беспроцентную возвратную помощь ГП "Укруголь" на сумму 2,5 млрд грн для покупки угля для государственной энергогенерации. Средства должны быть возвращены до 1 июня 2023 года.