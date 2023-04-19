'Укрэнерго' направит часть экспортных доходов на выплаты 'зеленой' энергетике, – Камельчук

Государственная компания "Укрэнерго" может снова получить механизм, который позволит компании уменьшить задолженность перед госпредприятием "Гарантированный покупатель", чтобы уменьшить долги за "зеленую" электроэнергию и долги на балансирующем рынке.

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Об этом в комментарии для ExPro сообщил Юрий Камельчук, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ.

По его словам, речь идет о норме, согласно которой оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" может распределять полученные доходы от пересечения на выплату задолженности перед "Гарантированным покупателем" и на балансирующем рынке.

"Эту норму планируется устанавливать снова, сейчас это согласовывается на уровне подзаконных актов. Однако, если оценить в целом, то возможны поступления от пересечения, к сожалению, небольшие. В то же время будущие пересечения могут эти суммы увеличить", - указал Камельчук.

Напомним, 12 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии. Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 15,3 млрд грн. При этом уровень недоплаты Гарпоку предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года – более 35%.