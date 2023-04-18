'Укрэнерго' не подготовилось к старту экспорта электроэнергии, – Трофимец

Украина сейчас экспортирует электроэнергию в Европу в небольших объемах, поскольку оператор системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" оказался не готов к началу поставок, заявляет глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец.

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По его словам, даже в условиях профицита электроэнергии в энергосистеме и разрешенной мощностью для экспорта в 400 МВт сейчас Украина экспортирует небольшие объемы в Молдову в четырех часах суток (по 50 МВт).

Трофимец подчеркнул, что экспорт фактически не очень выгоден для государственной "Укрэнерго", поскольку соседние страны (Словакия, Румыния, Венгрия, Польша) настаивают на проведении совместных аукционов на платформе JAO (Join Allocate Office). "А это значит, что придется делиться доходами. Поэтому, провал такой долгожданной поставки электроэнергии за границу - неготовность (нежелание?) ОСП к экспорту и невыполнению обязательств перед партнерами", - подчеркнул юрист.

Он добавил, что сейчас прогнозируется, что имеющийся профицит в энергосистеме временный (до старта ремонтной кампании, когда объемы доступной генерации уменьшатся). Поэтому своевременная подготовка к экспорту была очень важна, из-за крайне узкого окна возможностей продавать электроэнергию за границу.

"Учитывая определенный провал или саботаж подготовки к экспорту со стороны ОСП, Украине будет сложно выйти на прошлогодние объемы экспорта и воплотить в жизнь планы Минэнерго. И за счет чего будет выживать энергосистема этого осенне-зимнего периода – неизвестно", - подытожил он.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина планирует экспортировать в Европу большие объемы электроэнергии, чем в прошлом.