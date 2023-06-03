'Укрэнерго' получило более 2 млрд грн для выплат долгов перед Гарпоком

Госпредприятие "Укруголь" уже вернуло 2,2 млрд грн финансовой помощи на счета компании "Укрэнерго", которую Правительство в 2022 году обязало предоставить в размере 2,5 млрд грн госпредприятию на закупку угля.

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Об этом говорится в сообщении межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" относительно ответа НЭК "Укрэнерго" на депутатский запрос.

В соответствии с условиями договора займа, ГП "Укруголь" должно было осуществить возврат беспроцентной финансовой помощи до 01 июня 2023 года. "НЭК "Укрэнерго" отмечает, что согласно Договору между Укрэнерго и Укруглем по состоянию на 29.05.2023 года размер возвращенной беспроцентной финансовой помощи составляет 2,2 млрд грн", - сообщили в межфракционном объединении.

В письме также отмечается, что возвращенные средства тратятся на погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель" за услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, предоставленных компанией до 31 декабря 2022 года включительно, в т.ч. перед поставщиками универсальных услуг с учетом требований постановления НКРЭКУ в части погашения долгов перед поставщиками универсальных услуг за 2022 год.

Как сообщалось, по информации Гарпока, недоплата производителям зеленой электроэнергии в Украине за 2022 год составляет почти 50%, с начала текущего года – 40%.