'Укрэнерго' проверят из-за остановки экспорта электроэнергии в Словакию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначила внеплановую проверку системного оператора НЭК "Укрэнерго".

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Это решение было принято на заседании НКРЭКУ в среду.

"Ситуация с прекращением экспорта электрической энергии в Словакию внештатна. Потому что на сегодняшний день это фактически единственный источник реальных денег, которые могли бы поддержать энергосистему Украины и обеспечить выполнение аварийно-восстановительных работ", - подчеркнул председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Он отметил, что в результате остановки экспорта Украина ежедневно теряет до 20 млн. гривен.

"Это связано с тем, что идут ограничения "зеленым" по профициту, которым "Укрэнерго" потом платит соответствующую сумму средств. Эта электроэнергия могла быть не ограничена и продаваться на экспорт", - подчеркнул глава НКРЭКУ.

Напомним, Словакия остановила закупки украинской электроэнергии, потому что в Украине процесс проведения аукционов на распределение пересечения не был соответствующим стандартам Евросоюза.

Также председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус заявлял, что в марте Украина могла получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии.