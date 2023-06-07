Ущерб на миллиарды долларов: какой вред сельскому хозяйству нанес подрыв Каховской ГЭС

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области привел к затоплению ориентировочно 10 тыс. га сельскохозяйственных земель на правобережье. Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

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В 2021-м эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га, из которых собиралось около 4 млн тонн зерновых и масличных культур, на сумму около $1,5 млрд. Об этом пишет пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"В 2023 году на правом берегу Днепра работает только 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню", – говорится в сообщении.

При этом без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но источники питьевого водоснабжения населенных пунктов. Отрицательные последствия уничтожения Каховской ГЭС будут и для рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель рыб как молодежи так и взрослых особей.

"Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соле воды Черного моря . В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть. тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня пострадали десятки населенных пунктов как на освобожденном правом, так и на временно оккупированном левом берегу Херсонщины. На правобережье сильно пострадал Херсон и прибрежные населенные пункты, еще больше досталось городам и селам, где распоряжаются оккупанты.