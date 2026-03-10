Букмекеры сделали первые ставки на новый бой Усика: фаворит очевиден

Букмекеры сделали первые ставки на грядущий бой украинской легенды Александра Усика со звездой кикбоксинга Рико Верхувеном. Явным фаворитом противостояния, которое состоится 23 мая, считается именно украинец.

Так, по данным GGBet, на победу Усика в основное время теперь действует коэффициент 1.04. Это эквивалентно приблизительно 96,15% вероятности выигрыша украинца.

На то, что верх одержит Верхувен, действует коэффициент 12.0. А наименее вероятным исходом боя букмекеры считают ничью – коэффициент 21.0.

Это бой станет первым для Усика после выхода на ринг в июле-2025 против Даниэля Дюбуа. Тогда украинец нокаутировал британца и сохранил свой статус непобежденного (24-0, 15 КО). В то же время Верхувен имеет минимальный опыт в боксе, проведя на ринг только один поединок.

Усик – Верхувен: что нужно знать о бое

Поединок состоится в уникальном месте в Египте – у пирамид Гизы.

На кону будет стоять титул WBC в тяжелом весе.

Дата боя – суббота, 23 мая.

– суббота, 23 мая. Точное время начала поединка станет известно позднее. Но уже можно предположить, что соперники выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени.

станет известно позднее. Но уже можно предположить, что соперники выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени. Официальным транслятором вечера бокса названа стриминговая платформа DAZN, которая также доступна в Украине. Трансляция будет платной.

Как сообщал OBOZ.UA, бой Усик – Верхувен был санкционирован WBC как титульный, хотя изначально в организации называли его специальным событием.

