В 2023 году машиностроители ДТЭК произвели 10 комбайнов и 422 тыс. запчастей

В этом году в условиях войны машиностроители ДТЭК изготовили 10 новых комбайнов и 422 тысяч запчастей для поддержки украинской угледобычи.

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Об этом сообщает ДТЭК Энерго.

"Машиностроители ДТЭК Энерго продолжают помогать украинским шахтам добывать достаточно угля для стабильной работы ТЭС. За первые пять месяцев 2023 года на машиностроительных заводах компании было изготовлено 327 единиц горно-шахтного оборудования, в т.ч. 10 новых комбайнов и почти 422 тысячи комплектующих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году шахтеры ДТЭК запланировали запустить 28 новых рядов. Благодаря новому оборудованию в январе-мае этого года 11 из запланированных рядов уже заработали.

"Прошлая зима показала критическую важность тепловой генерации для корректной работы энергосистемы Украины. Впереди не менее сложный вызов, требующий командной работы всех наших предприятий – и машиностроения, и шахт, и электростанций. Работаем на максимуме на своем энергетическом фронте, чтобы у украинцам было светло и тепло зимой", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, машиностроители ДТЭК после релокации наладили производство почти всего оборудования для шахтеров.