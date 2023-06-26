В 5 областях Украины построят новые платные дороги: зачем нужны и кто сможет проехать

В Украине могут появиться платные дороги. Их планируют построить в 5 областях – Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской.

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Для дорог уже готовят технико-экономическое обоснование (ТЭО) за деньги госбюджета. Об этом заявил глава Госагентства восстановления Мустафа Найем на круглом столе "Траспорт, логистика и инфраструктура", состоявшемся на полях Конференции по восстановлению Украины (URC) в Лондоне.

Как отмечается, общая стоимость проекта составляет $6,5 млрд. "Сейчас делаем ТЭО для Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей. И это ТЭО готовится за счет бюджетных средств. Общая стоимость будет составлять около$6,5 млрд", – отметил Найем.

Платные дороги относятся только к грузовикам. Этот проект будет одним из наиболее перспективных в Украине. При этом его реализация будет начата сразу после появления партнеров, и уже сейчас в участии заинтересованы компании из Евросоюза.

"Мы начали работать над ним еще до полномасштабного вторжения. Этого пока еще нет, но мы фактически зарегистрировали законопроект, который позволяет нам это сделать, и мы уже понимаем", - добавил глава Госагентства восстановления.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Борисполь заработала первая в Украине "умная" система управления дорожным движением. Она позволяет оператору контролировать все из одного места. Речь идет о системе Invipo.

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