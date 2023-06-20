В Ассоциации адвокатов выступают за отмену ценовых ограничений на энергорынке

Из-за ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) невозможно продавать электричество по его реальной цене.

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Об этом написал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец.

По его словам, еще четыре года назад, перед началом работы нового рынка электроэнергии Украины, производители электроэнергии выступали за рыночные отношения.

"Прошло 4 года, а ничего не изменилось. Рынок вроде и есть, но торговать на нем по реальным ценам невозможно. Потому что НКРЭКУ постоянно в него вмешивается, применяя ценовые ограничения - так называемые "прайс-кепы"", - подчеркнул Трохимец.

Он добавил, что применение ограничений цен на рынке электрической энергии законодательством определено как временная мера. "Временность длится уже 4 года, и конца этому не видно", - подчеркнул юрист.

Трохимец отметил, что в Украине стремятся к европейскому уровню жизни, а с другой стороны хотят, чтобы государство заботилось обо всем.

"Так не бывает. Здесь либо Европа со всеми правами и обязанностями, либо русский мир со всеми последствиями и без всяких прав. На мой взгляд, рынок электроэнергии должен заработать полноценно. И прайс-кепы также должны быть отменены. А экономические механизмы сами отрегулируют и цену на электроэнергию, и спрос на нее, и предложение", - подытожил он.

Напомним, Минэнерго не прогнозирует значительных колебаний цен после отмены прайс-кепов на энергетическом рынке.