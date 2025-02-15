В Австралии предлагают заставить операторов азартных игр отображать проигрыши пользователей

В Австралию внесли законопроект, который заставит азартные онлайн-компании отображать проигрыши пользователей на заметном месте в своих приложениях и веб-сайтах для ставок. Это может кардинально изменить ситуацию на рынке.

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Об этом сообщает издание NEXT.io. Законопроект 2025 года о поправке по интерактивным азартным играм ("Знай свои убытки") потребует от операторов азартных игр показывать пользователям их чистые убытки в режиме реального времени из-за постоянного баннера, который невозможно свернуть или скрыть.

Предложенный закон принят в тот момент, когда Австралия продолжает лидировать в мире по потерям от азартных игр на душу населения, причем национальный ущерб от азартных игр достиг 32 миллиардов австралийских долларов (19,3 миллиарда евро).

Согласно новым требованиям, приложения для ставок и веб-сайты должны постоянно отображать три ключевых цифры: чистую позицию пользователей за текущий месяц, календарный год и их проигрыши или выигрыши за все время с момента начала использования сервиса.

Информация должна отображаться шрифтом размером не менее 10 пунктов и оставаться видимой во время ставок. Компании подвергаются значительным штрафам за невыполнение требований. Для юридических лиц эти штрафы будут умножены на пять.

Законодательство предусматривает шестимесячный период введения, чтобы позволить операторам азартных игр обновить свои системы и процессы.

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