В Днепре разоблачили подпольное казино: как действовало заведение

Украинские правоохранители разоблачили в Днепре подпольное игорное заведение, которое действовало с 2025 года. Оборудование для незаконных азартных игр конфисковали, а администратору сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Отмечается, что в заведении действовала специальная система, которая позволяла отличать "своих" клиентов.

Что выяснили следователи

Подпольное заведение действовало в Днепре с ноября 2025 года .

. Подозреваемая работала в нем администратором – ей сообщили о подозрении по части 5 статьи 27 и части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.

– ей сообщили о подозрении по части 5 статьи 27 и части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины. Чтобы скрыть заведение, в помещение допускались исключительно "проверенные" клиенты – с ними связывалась через отдельный мобильный телефон.

Доступ к азартным играм предоставлялся через Интернет с использованием специально оборудованных компьютеров.

В рамках расследования было изъято:

игровое оборудование;

почти 20 компьютеров;

наличные деньги;

мобильные телефоны;

черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности.

Азартные игры в Украине будут регулировать по-новому

В Украине правительство утвердило постановление, которое обеспечивает запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) для контроля легального рынка азартных игр. Система в режиме реального времени будет отслеживать финансовые операции операторов без сбора персональных данных игроков и должна стать основой прозрачного регулирования индустрии.

ГСОМ – это централизованная цифровая платформа, которая позволит государству в режиме реального времени отслеживать операционную деятельность всех лицензированных организаторов азартных игр. Благодаря этому регулятор получит четкое представление о реальных объемах игорного рынка, финансовых потоках в индустрии и сможет точнее прогнозировать налоговые поступления в бюджет. На стартовом этапе Государственная система онлайн-мониторинга фокусируется исключительно на финансовых показателях легального рынка азартных игр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Одесской области разоблачили сеть из пяти подпольных казино, которые работали в закрытом режиме и без каких-либо разрешительных документов. Заведения действовали круглосуточно, маскировались под жилые помещения и обслуживали только проверенных клиентов. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и материалы почти на 3 млн грн – продолжается досудебное расследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!