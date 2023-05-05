В Доброполье в Донецкой области привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Жители города Доброполье начали получать наборы продуктов питания от Фонда Рината Ахметова. Фонд отправил в Донецкую область почти 4 тысячи таких наборов.

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Город находится недалеко от линии фронта, и продукты длительного хранения являются весомой поддержкой для жителей. В наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 219 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".