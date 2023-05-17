В ДТЭК 'Энерго' рассказали об активной подготовке ТЭС к предстоящему отопительному сезону

Компания ДТЭК Энерго вложила более 890 млн гривен в ремонты тепловых электростанций с начала года в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме возобновляемых работ, продолжающихся на генерирующих предприятиях компании в результате атак России, в рамках ремонтной кампании нынешнего года, энергетики усиленно готовят и энергоблоки. В настоящее время в процессе реализации на разных стадиях готовности семь ремонтов энергоблоков. Ранее, в марте-апреле, уже было реализовано два ремонта. Вложения компании в ремонтную кампанию на ТЭС за первые четыре месяца года, по предварительным данным, составили более 890 млн грн. В то же время, на восстановление поврежденного и разрушенного врагом оборудования теплоэлектростанций на сегодняшний день требуется почти 7 млрд грн.

Перед энергетиками стоят очередные непростые задачи. Нужно максимально быстро восстанавливать оборудование после атак врага и ремонтировать энергоблоки, которые крайне напряженно работали этой зимой. Делать это все нужно в условиях, когда тепловая генерация будет работать на максимуме из-за ремонтной кампании на атомных блоках. Еще один серьезный вызов – острый дефицит ликвидности на рынке. Учитывая степень повреждения ТЭС, собственных средств на ремонты и восстановление блоков не хватает. Поэтому необходима единая программа восстановления энергосистемы. От полноценности и своевременности проведения ремонтов зависит надежность прохождения по Украине будущего отопительного сезона", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По итогам прошлого года на ТЭС ДТЭК Энерго было реализовано 26 ремонтов энергоблоков. Инвестиции в прошлогоднюю ремонтную кампанию составили около 2,2 млрд грн.