В Ирландии несколько дней искали счастливчика: нашелся ли владелец джекпота на 8,7 млн евро

В Ирландии несколько дней разыскивали владельца выигрышного лотерейного билета на 8,7 млн евро, призывая всех покупателей магазина в Дублине срочно проверить свои билеты, ведь счастливчик мог даже не догадываться, что стал мультимиллионером. В конце концов победитель таки связался с офисом, чтобы оформить джекпот, который принес ему случайно приобретенный билет.

Об этом пишет The Irish Sun. Счастливый билет был приобретен в популярном магазине в бизнес-парке, это был билет, который автоматически генерирует случайную комбинацию чисел.

Именно случайный выбор, как оказалось, принес одному из игроков шанс полностью изменить свою жизнь. После объявления результатов лотереи представители несколько дней пытались достучаться до потенциального победителя хотя бы через публичные обращения. Пресс-секретарь организации призвала всех, кто 2 мая покупал лотерейный билет немедленно проверить свои билеты.

По ее словам, наиболее удивительной в этой истории была сама возможность того, что кто-то мог спокойно носить в кармане билет стоимостью почти 8,7 миллиона евро, даже не догадываясь об этом. "Представьте, что у вас есть лотерейный билет на 8 726 418 евро, а вы даже не знаете, насколько он ценен", – отметила представительница лотереи.

К счастью, напряженное ожидание завершилось счастливо. Представители лотереи официально подтвердили, что победитель уже вышел на связь с отделом по оформлению призов. По словам организаторов, сейчас идут все необходимые процедуры для официального получения джекпота, который стал одним из крупнейших выигрышей года в Ирландии.

Личность победителя пока не разглашают, однако очевидно, что для этого человека последние дни стали эмоциональным потрясением, которое трудно описать словами. Особенным это событие стало и для работников магазина, которые узнали, что именно через их кассу прошел многомиллионный билет.

Директор магазина рассказал, что команда была в восторге, когда получила звонок с новостью о продаже выигрышного билета. По его словам, это было идеальное начало недели. "Вся команда была невероятно рада узнать, что один из наших клиентов провел праздничные выходные, даже не подозревая, что уже стал мультимиллионером", – поделился он.

Магазин расположен в оживленном бизнес-парке, где ежедневно бывает большое количество как местных жителей, так и людей, которые проезжают мимо. Именно поэтому определенное время никто не мог даже догадаться, кто же именно стал счастливчиком.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, двое друзей-иммигрантов из Канады, которые вместе играли в лотерею годами, выиграли более 80 миллионов долларов и поделили выигрыш поровну после почти 30 лет тяжелого труда. Теперь они планируют купить жилье, путешествовать по миру и обеспечить будущее своих семей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!