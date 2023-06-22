В Киеве в историческом здании в самом центре гражданин Греции пытается достроить уже третий "лишний" этаж: почему его не могут остановить

В центре Киева историческое здание на ул. Владимирская, 4 снова оказалось в центре скандала. Сначала владелец дома достроил целых два "лишних" этажа, а затем – без разрешений уже в разгар полномасштабной войны начал достраивать третий этаж. Департамент защиты культурного наследия написал предписание с требованием демонтировать конструкции и отказаться от сомнительной идеи. Однако владелец помещения убирать уже начатую стройку не спешит. Сроки предписания истекли, а конструкции, из которого должен вырасти уже третий "лишний" этаж, все еще на месте.

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Виной всему ОСМД "Крити", которое принадлежит гражданину Греции. Он также владеет юридической компанией и в судах успешно отменяет решения местных властей, которые мешают ему "достраивать" исторические здания. О том, как в центре столицы из четырехэтажного исторического здания пытаются сделать современную многоэтажку, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Крит" на историческом здании

Дом на улице Владимирская, 4 находится в самом центре Киева. Здание построили еще в 1860-е, через двадцать лет к нему достроили два этажа (до четырех этажей). А спустя почти 160 лет к зданию "приростили" еще два этажа.

В результате историческое здание "модернизовали", а по мнению некоторых киевлян – изуродовали. В 2023-м вокруг исторического дома возник очередной скандал. Киевляне начали жаловаться: уже без какой-либю реконструкции, в разгар полномасштабной войны, к дому пытаются пристроить еще один "лишний", уже третий по счету, этаж.

В ситуации вмешалась местная власть. Согласно предписанию департамента КГГА, конструкцию должны демонтировать. Депутат Киевсовета Евгения Кулеба опубликовала предписание Департамента защиты культурного наследия, а также сообщила, что она вместе с представителями департаментов благоустройства и защиты культурного наследия, а также полиции, побывала на крыше указанного здания.

Балансодержатель здания – ОСМД Крит (также название острова в Греции). А владеет объединением гражданин Греции Литинас Ионнис. Ему также принадлежит "Мекас Инвестмантс Л.В", компания "Крити", юридическая компания "Л.Л.С. и партнеры". Все они зарегистрированы на ул. Владимирская, 4.

Дмитрий Перов, юрист и защитник культурных памятников, рассказывает OBOZREVATEL: киевские власти с помощью предписания Департамента благоустройства может обязать демонтировать конструкцию. Однако проблема заключается в том, что в суде такое предписание могут отменить. В 2020-м ОСМД "Крит" таким предписанием уже пытались обязать убрать надстройку, однако в суде они отстояли право на новые этажи.

"Застройщик, балансодержатель или собственник берет предписание и идет в суд. Сейчас распространена практика, когда суды отменяют такие предписания", – говорит Перов.

Вероятнее всего, для демонтажа двух "лишних" этажей придется подавать на ОСМД "Крит" в суд и требовать, чтобы они демонтировали незаконную надстройку. Стоит отметить, что "лишние" этажи это не только вред архитектуре, но и опасность для сохранения культурного наследия. Если дом проектировался с учетом определенной нагрузки на фундамент, на несущие конструкции, то увеличение количества этажей может привести к разрушению.

Евгения Кулеба, депутат Киевсовета, рассказала OBOZREVATEL: собственник этой компании ведет себя неответственно, им недовольны и те, кто арендует у него недвижимость. "Надежды на то, что он добровольно выполнит предписания, нет", – говорит депутат. За три дня, которые ему дали на демонтаж, никаких действий он не предпринял.

"Выход только подавать в суд", – поясняет Кулеба. При этом судебный процесс может затянутся на долгие годы. И это при том, что речь идет о демонтаже только последнего третьего этажа.

Украине необходимо менять закон, иначе ситуация не изменится

Евгения Кулеба соглашается: сейчас правила прописаны так, что они защищают интересы застройщиков, даже если застройщики нарушают законы. Закон необходимо менять, однако на данный момент конкретных предложений нет.

Перов поделился опытом Германии и Австрии. В этих странах научились бороться с желающими "доделать" исторические здания на свое собственное усмотрение. К примеру, если работы провели без утверждения (речь идет даже о незначительных изменениях), то коммунальные службы без разрешения балансодержателя и собственника возвращают здание в первоначальный вид. Например, перекрашивают, или демонтируют конструкцию. После коммунальные службы присылают владельца здания счет – он обязан постфактум оплатить эти работы.

Есть и куда более жесткая практика: если балансодержатель, арендатор, собственник исторического здания совершает действия, которые приводят к ущербу для здания, то недвижимость вообще могут забрать. Законодательство прописано так для того, чтобы в первую очередь защитить исторические памятники, а не интересы бизнеса. В Украине же в первую очередь защищают застройщиков, а суды часто отменяют решения о штрафах и предприсания местной власти.