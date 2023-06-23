В Лондоне с участием 'Метинвеста' и правительства создали коалицию для 'зеленого' перехода Украины

Компания Метинвест присоединится к правительственной платформе по восстановлению украинской металлургии с применением "зеленых" технологий. Подписание меморандума о партнерстве состоялось в Ukraine Recovery Conference (URC), которая проходила в Лондоне.

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Об этом сообщают на сайте "Метинвест".

Вместе с генеральным директором Метинвеста Юрием Рыженковым меморандум о платформе подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, представители компаний Primetals (Австрия), Fortescue - FMG (Австралия), Rothschild & Co (Франция) и потенциальные потребители продукции.

Главная цель объединения – восстановление украинской промышленности через экологическую, "зеленую" трансформацию производства стали. Это позволит поддерживать национальную экономику и население.

По оценкам участников, стоимость среднесрочной стратегии "зеленого" перехода к 2035 году составляет около 35 млрд. долларов США. Такие инвестиции обеспечат производство до 15 млн. тонн "зеленой" стали в год.

"Зеленая" сталь – ключевой элемент долговременной стратегии Метинвеста. Это наш "зеленый транзит". Мы готовы к этому переходу, готовы финансировать его в значительной степени после победы Украины в войне. Мы также с радостью станем партнерами в этом направлении", — прокомментировал присоединение Метинвеста к платформе Юрий Рыженков.

В рамках реализации стратегии "зеленого" перехода Метинвест планирует улучшить качество железорудной продукции в DRклассе с постепенным увеличением мощностей по ее производству, а также переоборудовать цеха "Запорожстали" и "Каметстали" для более экологичного электросталеплавильного способа производства стали.

Ранее СЕО Метинвест Юрий Рыженков также заявил, что компания готова присоединиться к "зеленому" переходу Европы, в частности – поставлять энергию и сырье для производства железа прямого восстановления (DRI) для Европы.