В оккупированном Луганске отключились интернет и банкоматы: что известно

Жители Луганска и других временно оккупированных городов Луганской области потеряли доступ к интернету. Сообщается, что в области не работают интернет-провайдеры.

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Кроме того, отключились банкоматы. Об этом сообщили российские СМИ, не называя причин.

"В Луганске и нескольких городах "ЛНР" не работает интернет, а также банкоматы", – говорится в сообщении. Также отмечается, что в оккупированной Донецкой области проблем с доступом к интернету нет.

Наличие проблемы подтвердили в самопровозглашенном "Министерстве связи ЛНР". "С ночи в Луганске и окрестных населенных пунктах не работает интернет, а, соответственно, и банкоматы. Причину уточняем", – заявили оккупанты.

Интересно, что накануне на проблемы с интернетом и мобильной связью жаловались жители Белгородской области.

Стационарный интернет – едва ли не единственный вариант получить доступ в сеть в оккупированном Луганске. Дело в том, что единственный мобильный оператор так называемой "ЛНР" – "МКС" (бывший "Лугаком") – объявил об отключении мобильного интернета для жителей оккупированной территории еще с 11 февраля.

В "Л/НДР" работают лишь местные операторы-коллаборанты. Украинскую связь оккупанты обрубили, а российские "Теле2" и "Билайн" ловят не везде и только на условиях роуминга.

Как сообщал OBOZREVATEL, обстановка на оккупированной Луганщине накаляется. Недавно стало известно, что россияне в т.н. "ЛНР" надеются с июня-2023 пополнить свои силы на фронте школьниками, которым исполнится 18 лет, и выпускниками высших учебных заведений.

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