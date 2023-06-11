В ООН хотят подождать, чтобы увидеть последствия подрыва Каховской ГЭС: заявление Гриффитса

В ООН (Организация Объединенных Наций) хотят подождать несколько недель, прежде чем делать выводы об ущербе и последствиях для здоровья и окружающей среды, которое повлекло за собой разрушение Каховской ГЭС оккупантами. Говорится в контексте выделения дополнительной помощи Украине.

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Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации Мартин Гриффитс в интервью AP News. Он добавил, что сейчас уже известно, что из-за катастрофы 700 тысяч человек потеряли доступ к питьевой воде.

"Это вирусная проблема. Но правда состоит в том, что это лишь начало понимания последствий этого поступка", – сказал Гриффитс.

Он подчеркнул, что встретился с послом страны-террористки России в ООН Василием Небензей, чтобы попросить российских властей "предоставить доступ для команд в Украине, чтобы перейти через линию фронта для того, чтобы оказать помощь, оказать поддержку украинцам в этих регионах".

"Во время разговора мы предоставляем им детали, чтобы дать возможность Москве принять решение, которое, как мы надеемся, будет положительным. Надеюсь, это произойдет", – сказал он.

Реагирование на чрезвычайные ситуации имеет важное значение для спасения жизней, добавил Гриффитс. По его словам, "за этим стоит огромная проблема отсутствия должной питьевой воды для этих 700 000 человек" как на контролируемой Украиной, так и на контролируемой Россией стороне река.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: совершив подрыв дамбы Каховской ГЭС, Россия нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН по защите инфраструктуры, которую сама поддержала в 2017 году. В ситуации экологической катастрофы, вызванной РФ, эта организация оказалась неспособной ни на что.

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