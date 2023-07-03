В первом полугодии 2023 года ДТЭК инвестировал 1,5 млрд грн в ремонт ТЭС

За первые шесть месяцев 2023 года ДТЭК инвестировал 1,5 млрд грн в подготовку теплоэлектростанций к следующему отопительному сезону.

Видео дня

Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Только ТЭС ДТЭК с февраля прошлого года были атакованы Россией более 40 раз. Последствия говорят сами за себя. Более тысячи единиц поврежденного оборудования. В результате атак недоступны энергосистеме 1,4 ГВт мощностей тепловой генерации компании", – пояснил он.

Салеев подчеркнул, что в марте-июне 2023 года энергетики ДТЭК уже реализовали 7 ремонтов энергоблоков ТЭС.

"Еще столько же – в процессе. По предварительным данным, инвестиции ДТЭК Энерго в ремонтную кампанию за первое полугодие этого года составили 1,5 млрд грн. Дальше – больше, ведь план энергетиков на нынешнюю ремонтную кампанию – привести в порядок 27 энергоблоков. Там и плановые ремонты и восстановительные работы", - подчеркнул Салеев.

Ранее в ДТЭК сообщали, что за 5 месяцев этого года ТЭС ДТЭК Энерго сгенерировали в украинскую энергосистему 5,7 млрд кВт-ч электроэнергии.