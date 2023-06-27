В профильном комитете ВР успокоили украинцев из-за платных дорог: пока об этом говорить рано

Пока ни один законопроект, который бы вводил платные дороги, не поступал в Верховную Раду. Профильным парламентским комитетом не рассматривалась соответствующая законодательная инициатива.

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Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады Владимир Крейденко.

Недавно Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что в скором времени в нашем государстве могут появиться платные дороги. По его словам, это новшество заработает для водителей грузовиков. Речь идет о 6 автодорогах в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Они будут построены в сотрудничестве с европейскими партнерами. Общая стоимость этого проекта оценивается в 6,5 млрд долларов.

Народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко успокаивает всех украинцев и предпринимателей, которые грузовиками осуществляют перевозку товаров. По словам народного депутата, пока рано говорить о платных дорогах, ведь ни один законопроект, который бы это вводил, в Верховную Раду не поступал. Также Владимир Крейденко утверждает, что профильным парламентским комитетом не рассматривалась соответствующая законодательная инициатива, а депутатам не было представлено ни одного обоснования целесообразности введения сейчас в Украине платных дорог.

Владимир Крейденко отмечает, что средства, которые планируется потратить на проектную документацию для платных дорог в Украине, стоит в первую очередь направить на восстановление инфраструктуры, разрушающихся каждый день из-за российских обстрелов домов украинцев, чтобы наши граждане увидели, что государство о них не забывает и действительно заботится.

Кроме того, Владимир Крейденко отмечает, что в государствах Евросоюза платные дороги функционируют рядом с качественными бесплатными дорогами, чтобы водители всегда имели альтернативу. В Украине большинство дорог пока находятся не в лучшем состоянии, поэтому, по мнению нардепа, необходимо в первую очередь отстроить существующие автодороги, восстановить дома украинцев, социальную инфраструктуру и только после этого обсуждать возможность строительства платных дорог.

По словам народного избранника, введение платных дорог без построения качественных альтернативных путей в первую очередь "ударит по карману" каждого украинца, поскольку грузоперевозчики вынуждены будут закладывать стоимость проезда платными дорогами в конечную стоимость перевозимого товара. Поэтому, по мнению Владимира Крейденко, инициатива Главы Госагентства восстановления Мустафы Найема сейчас нецелесообразна и не актуальна для Украины.