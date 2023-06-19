В Раде могут поддержать разрешения на регистрацию авто с правым рулем, – Гончаренко
Транспортный комитет поддержал законопроект (№9238), предусматривающий разрешение на регистрацию авто для ВСУ и других военных формирований на период действия военного положения и 90 дней после его отмены.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, есть вероятность того, что на ближайших заседаниях Рады его смогут рассмотреть.
"Я подал такой законопроект еще 6 апреля (№9182), но "слуги" вместе со своими друзьями из "Голоса" решили его скопировать и подать от себя уже 25 апреля. Конечно, транспортный комитет скорее рассмотрел его, чем мой. Хотя на последнем заседании Рады я выступал и напоминал им о моем законопроекте. Но если законопроект "слуг" примут раньше и это поможет военным на фронте, я только за", – отметил народный депутат.
Сейчас регистрация авто с правым рулем официально запрещена, что создает проблемы для волонтеров, которые помогают ВСУ.