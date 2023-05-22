В России букмекерскую компанию Parimatch обвинили в поддержке украинской армии

Российский суд отказался удовлетворить иск Parimatch о запрете использования своего бренда в России, обвинив компанию в помощи и поддержке вооруженных сил Украины.

Видео дня

Об этом говорится в релизе компании на сайте ведущего австрийского информагентства OTS-APA.

Так, 16 мая 2023 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Parimatch Group к нескольким российским операторам спортивных тотализаторов по поводу запрета на товарный знак, использования доменного имени parimatch.ru и его передачи Parimatch Group. Российский судья принял во внимание доводы одного из ответчиков – БК ПАРИ, утверждавшего, что компания Parimatch оказывала финансовую поддержку украинским вооруженным силам. Как сообщила Федеральная служба финансового мониторинга России 22 марта 2022 года, предоставление финансовой, материально-технической или иной поддержки Украине, в частности ее вооруженным силам, считается "государственным предательством" по статье 275 Уголовного кодекса.

Как сообщалось, компания Parimatch прекратила свою деятельность в России и запретила использование своего бренда и собственных технических решений еще в марте 2022 года. С момента получения лицензии на работу в Украине в 2021 году Parimatch выплатила в украинский бюджет 957 миллионов гривен (приблизительно 32 миллиона долларов США) в виде налогов и лицензионных платежей. На эти средства Вооруженные Силы Украины приобрели 3682 бронежилета, 41 беспилотник, 14 500 патронов, 591 средство связи, 75 генераторов, 44 зарядные станции, а также медикаменты, оборудование, спальные мешки и пайки на общую сумму 8 млн долларов США).

10 марта 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, в том числе украинских дочерних компаний Parimatch Group. Компания обратилась в Совет национальной безопасности и Службы безопасности Украины (СБУ) за официальным разъяснением этого решения, поскольку механизм санкций был основан на шаблоне СБУ. Однако пока СБУ не ответила на официальные письма Parimatch.

В заявлении для украинских СМИ РБК-Украина СБУ указала, что компании Parimatch Group продолжают вести экономическую деятельность в России и на оккупированных территориях.

ООО "Париматч" категорически отвергает все обвинения против них, в частности, утверждение о том, что они или любая компания группы PM связаны с компаниями, работающими в России. Компания провела подробный юридический анализ ведущей международной юридической фирмы, убедительно доказывающий, что Parimatch Group разорвала все связи с россией после незаконного вторжения в Украину и не имеет никаких связей с какой-либо российской компанией или отдельными лицами.