В стране ЕС игрок отсудил у онлайн-казино 43 тыс. евро: что заявил в суде

Житель Литвы подал в суд на онлайн-казино, которому проиграл более 43 тысяч евро с требованием вернуть ему проигранные деньги, проценты и возместить судебные расходы. Судья признал, что при принятии ставок оператор азартных игр нарушил законодательство, и поэтому удовлетворил иск.

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Как сообщает Delfi, дело рассматривалось Клайпедским окружным судом. При рассмотрении дела истец заявил, что ранее был включен в список лиц, которым запрещено было играть в казино, но продолжал играть – ставки он делал через профили своих знакомых, но переводил средство со своего личного счета. Таким образом он проиграл больше 43 тыс. евро

Рассмотрев дело, судья удовлетворил иск, постановив, что компания должна была заранее проверить, с чьего счета поступают деньги, совпадают ли данные владельца счета с данными владельца профиля (согласно законодательству Литвы во время удаленной игры деньги могут приниматься только со счета человека, который открыл профиль). Но это обязательство не было выполнено.

Если бы компания проверяла такую информацию, то профилями третьих лиц никто пользоваться не мог бы. Поэтому судья постановил, что игорное заведение должно вернуть истцу:

проигранные деньги в размере 43 048,68 евро;

возместить 1940,14 евро процентной ставки;

оплатить расходы на судебное разбирательство.

Участковый суд удовлетворил иск, компания должна вернуть истцу все деньги. Компания обжаловала решение. Коллегия судей окружного суда отклонила апелляцию, констатировав, что постановление суда обоснованное. Приговор Окружного суда вступает силу с момента его объявления, но может быть обжалован в Верховном суде Литвы.

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