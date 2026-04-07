В стране Европы зафиксировали всплеск выигрышей в лотерее: какие джекпоты "урвали" счастливчики

В Ирландии накануне Пасхи зафиксировали всплеск выигрышей в лотереях. Один игрок получил 51 393 евро, другой – 1 млн евро, а еще один – 500 тысяч евро. В то же время главный джекпот остался неразыгранным и вырос примерно до 6 млн евро.

Об этом пишет The Sun. Счастливый билет экспресс-формата Quick Pick был приобретен в городе Каслтрой. Именно там игрок случайно получил комбинацию, которая принесла ему 51 393 евро.

В розыгрыше выигрышными стали числа 1, 7, 14, 31, 35 и 39, а бонусным – 20. Игрок угадал ключевые позиции, что и обеспечило солидный приз. Организатор уже призвал победителя подписать билет и обратиться в службу выплат, чтобы оформить выигрыш официально.

Несмотря на этот выигрыш, главный джекпот в более 5,6 миллиона евро остался неразыгранным. Поэтому уже следующий тираж обещает еще большую сумму – около 6 миллионов евро, это означает, что интерес к лотерее будет только расти, ведь каждый новый розыгрыш повышает шансы на еще большие выигрыши.

На этой же неделе еще один игрок получил настоящий шок, он выиграл 1 миллион евро, приняв участие в розыгрыше онлайн. По его словам, сначала он даже не поверил в свой успех. Сообщение о выигрыше более 100 евро показалось обычным, но после проверки цифр он понял, что стал главным победителем.

Первой об этом узнала его девушка, которая также сперва не могла поверить в такую новость. Теперь пара планирует потратить часть средств на путешествие в Японию и покупку нового автомобиля.

Еще один крупный выигрыш зафиксировали в столице страны – Дублине. Там местный житель получил 500 тысяч евро в игре EuroMillions Plus. Его билет был приобретен в магазине, победитель признался, что первым сообщил новость жене, которая сначала подумала, что произошло что-то плохое. После того как стало понятно, что это выигрыш, супруги начали планировать путешествия – одна из первых идей, которую реализуют благодаря неожиданной прибыли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, шотландец купил три лотерейных билета и неожиданно выиграл тройной приз на сумму 157 893 фунтов стерлингов. Полученные деньги семья планирует потратить на путешествия, в частности поездку в Нью-Йорк и празднование важных семейных событий.

