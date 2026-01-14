В Украине будут пристальнее контролировать рынок азартных игр: что хотят запустить

В Украине правительство утвердило постановление, которое обеспечивает запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) для контроля легального рынка азартных игр. Система в режиме реального времени будет отслеживать финансовые операции операторов без сбора персональных данных игроков и должна стать основой прозрачного регулирования индустрии.

Об этом сообщил глава нового регулятора рынка азартных игр, госагентства "ПлейСити" Геннадий Новиков. ДСОМ – это централизованная цифровая платформа, которая позволит государству в режиме реального времени отслеживать операционную деятельность всех лицензированных организаторов азартных игр.

Благодаря этому регулятор получит четкое представление о реальных объемах игорного рынка, финансовых потоках в индустрии и сможет точнее прогнозировать налоговые поступления в бюджет. На стартовом этапе Государственная система онлайн-мониторинга фокусируется исключительно на финансовых показателях легального рынка азартных игр. В частности, в систему будут передаваться данные о:

принятии ставок;

выплатах выигрышей игрокам;

возврате средств;

пополнении игровых балансов.

Таким образом государство сможет видеть полную финансовую картину деятельности лицензированных операторов без ручной отчетности, задержек и манипуляций с данными. Отдельно отмечается, что ГСОМ не работает с персональными данными игроков. Вся информация передается и хранится в деперсонализированном виде.

Это означает, что система не фиксирует имена, контактные данные или другую информацию, по которой можно идентифицировать конкретного человека. Такой подход должен снять беспокойство о конфиденциальности и соответствовать требованиям защиты персональных данных.

Согласно принятому постановлению, в течение первых шести месяцев после запуска системы к ГСОМ должны подключиться все лицензированные организаторы азартных игр в Украине. Интеграция станет обязательным условием работы на легальном рынке и одним из механизмов контроля за соблюдением лицензионных требований.

Правительство ожидает, что запуск Государственной системы онлайн-мониторинга станет важным шагом к формированию прозрачного, предсказуемого и современного регулирования игорной индустрии. В перспективе это должно способствовать детенизации рынка, росту бюджетных поступлений и повышению доверия к государственному контролю в этой сфере.

