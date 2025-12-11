В Украине досрочно прекращают одну из государственных лотерей: игрокам установили дедлайн для получения денег

В Украине официально объявили о досрочном завершении лотереи "КАРЕ", которая много лет входила в перечень государственных тиражных лотерей. Участникам дали время до 30 июня 2026 года, после чего выигрыши аннулируют. Это конечный срок, до которого участники могут предъявить свои выигрышные чеки для получения призов.

Об этом говорится в заявлении оператора государственных лотерей "М.С.Л". Решение может затронуть всех игроков, которые хранят давние чеки или еще не обратились за выигрышами, поэтому им рекомендует не медлить с проверкой билетов.

Что известно о прекращении лотереи "КАРЕ"

Лотерея "КАРЕ" с 10 декабря 2025 года официально завершена.

Участники могут обращаться за своими выигрышами до 30 июня 2026 года.

После этой даты все непредъявленные чеки будут считаться недействительными.

В официальном сообщении компания подчеркивает, что лотерея прекратила свое проведение досрочно. Причины завершения игры в объявлении не уточняются, но отмечается необходимость своевременного обращения за выигрышами.

Конечный срок выплаты выигрышей

Оператор установил четкую дату, после которой прием билетов и выплаты прекращаются – 30 июня 2026 года. Обратиться за выплатой можно:

в определенных пунктах "М.С.Л.;

через официальные каналы, предусмотренные для таких процедур.

Компания обратила внимание, что все чеки, которые не будут предъявлены вовремя:

признаются недействительными;

не принимаются к оплате;

призы по ним не выплачиваются.

Что делать участникам

"М.С.Л." рекомендует всем игрокам:

проверить имеющиеся чеки по лотерее "КАРЕ";

в случае выигрыша заранее обратиться в пункт выплаты;

не откладывать процедуру, чтобы избежать риска потерять право на получение средств.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине полноценно стартовала перезагрузка лотерейного рынка – регулятор азартных игр госагентство "ПлейСити" открыл прием заявок на лицензию оператора лотерей. При этом применяется самый жесткий пакет требований к участникам.

