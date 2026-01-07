В Украине массово отнимают помещения нелегальных казино: в каких городах действовали

Украинские правоохранители активно борются с незаконными азартными играми, упорно добиваясь ареста помещений, где расположены подпольные игорные заведения. В результате владельцев лишают права пользоваться этим имуществом.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). В частности последние такие закрытые заведения оказались в Киеве и Одессе.

"Суды накладывают арест на оборудование и помещения, в которых проводились нелегальные азартные игры. Согласно решениям суда дальнейшая эксплуатация этих помещений запрещена. Это лишает организаторов незаконного игорного бизнеса материальной базы и делает невозможным возобновление их деятельности", – объяснили правоохранители.

Киев

Инициирован арест нескольких помещений в разных районах столицы , где действовали подпольные игорные залы.

, где действовали подпольные игорные залы. Заведения организовала группа из пяти человек, которая маскировала свою деятельность и допускала к играм только "проверенных" клиентов.

После проведения 20 санкционированных обысков помещения арестованы с запретом их дальнейшего использования, организатору и участникам группировки сообщено о подозрении.

Одесса

Разоблачены три сети нелегальных игорных заведений , а также установлено 33 человека, причастные к их работе – материалы по ним направлены в суд.

, а также установлено 33 человека, причастные к их работе – материалы по ним направлены в суд. Для прекращения незаконной деятельности суд наложил арест на 21 помещение, после чего владельцы 17 объектов расторгли договоры аренды, что сделало невозможным дальнейшее использование помещений для азартных игр.

"Бюро экономической безопасности Украины отмечает: передача помещений в аренду нелегальным игорным заведениям или игнорирование их фактического использования может привести к аресту недвижимости и потере возможности пользоваться ею. Именно поэтому владельцам следует тщательно проверять арендаторов и контролировать целевое использование своего имущества", – отметили в БЭБ.

Зато в Государственном агентстве по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине "ПлейСити" поддержали такие усилия. Борьбу с нелегальным гемблингом назвали важным условием для детенизации рынка азартных игр.

"Арест помещений, которые использовали как нелегальные игорные залы, – действенный инструмент борьбы, который делает невозможным возобновление работы нелегального бизнеса в том же месте. Системная борьба правоохранительных органов и регулятора является важной для детенизации рынка азартных игр", – говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским военным могут ограничить доступ к азартным играм – соответствующее решение уже нарабатывается. Несмотря на всю серьезность ситуации, ее решение должно быть правильным и сбалансированным, чтобы игроки просто не перешли к нелегальным операторам.

