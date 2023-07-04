В Украине начался прием анкет в резерв госслужащих для работы в деоккупированном Крыму: детали

В Украине власти начали прием анкет в резерв госслужащих для работы на государственных должностях в Крыму и Севастополе, а также на других оккупированных страной-террористкой РФ территориях после их деоккупации. Проект является экспериментальным.

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Об этом 3 июля сообщила пресс-служба представительства президента Украины в АРК. "Экспериментальный проект создания резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины начался — теперь на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) можно заполнить анкету, чтобы присоединиться к резерву восстановления", – говорится в заявлении.

Тем, кто хочет присоединиться к резерву, следует перейти и оформить заявку по ссылке: https://reserve.nads.gov.ua/. В анкете необходимо указать регионы, в которых вы хотели бы работать (это может быть Автономная Республика Крым и Севастополь).

Как отмечается, экспериментальный проект начат постановлением Кабинета министров, чтобы помочь госорганам на деоккупированных территориях привлечь к своим командам мотивированных и профессиональных работников. Координаторы проекта - Минреинтеграции и НАДС (Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы). "Представительство было активно вовлечено в подготовку соответствующего решения правительства и будет активно содействовать его реализации", – говорится в сообщении.

Зачисление в резерв осуществляется на добровольной основе с соблюдением принципов обеспечения равного доступа, политической беспристрастности, законности, доверия общества, недискриминации, прозрачности и добродетели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, так называемые российские чиновники во временно оккупированном Крыму. вывозят свои семьи и документы, фиксирующие их причастность к преступной деятельности. Это они пытаются сделать, не спровоцировав паники.

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