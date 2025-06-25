В Украине нашли 824 нелегальных онлайн-казино за 2 недели: ресурсы передали на блокировку

Новый регулятор рынка азартных игр в Украине ПлейСити передало на блокировку 824 нелегальных онлайн-казино за две недели работы. Государство активизирует борьбу с теневым рынком азарта, готовит автоматизацию процессов и привлекает граждан к контролю.

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Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. По оценкам, ранее государство ежегодно теряло до 10 миллиардов гривен из-за деятельности нелегальных игорных платформ.

Эти средства могли бы поступать в бюджет страны, финансируя важные социальные проекты и инфраструктурные программы. Именно поэтому одной из главных задач PlayCity стало очищение цифрового пространства от нелегальных операторов.

В Минцифры подчеркнули, что в ближайшее время планируется внедрение полной автоматизации процесса выявления и блокировки нелегальных платформ. Это позволит минимизировать человеческий фактор, ускорить работу и повысить эффективность системы.

Кроме того, вскоре граждане смогут самостоятельно сообщать о деятельности подозрительных онлайн-казино через специальный интерфейс на сайте ПлейСити. Такой подход будет способствовать большей прозрачности рынка и активному привлечению общества к контролю за соблюдением законодательства.

Новый регулятор был создан на замену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и уже демонстрирует более агрессивную и технологическую стратегию. Главный акцент – цифровая трансформация и построение прозрачного, контролируемого рынка азартных игр. "Уничтожаем коррупцию и продолжаем делать рынок казино прозрачным и контролируемым", – заявили в Минцифры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители обнаружили в Одессе сеть из пяти подпольных игорных заведений, которые работали в разных районах города. В подпольные казино пускали проверенных посетителей и только по предварительной договоренности с администраторами.

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