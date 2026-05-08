В Украине оштрафовали "Шахтер" и заблокировали сотни игорных сайтов: что показали проверки

В Украине в апреле 2026 года усилили контроль за рынком азартных игр: организаторам игорного бизнеса начислили почти 946 млн грн штрафов. Также выявлено около 300 нелегальных сайтов, а футбольный клуб "Шахтер" оштрафовали на 5,2 млн грн из-за незаконной рекламы гемблинга.

Об этом сообщило государственное агентство "ПлейСити". Оно совместно с Министерством цифровой трансформации Украины отвечает за реформу рынка азартных игр и лотерей.

Так, одним из самых резонансных случаев стал штраф для футбольного клуба "Шахтер". Клуб оштрафовали почти на 5,2 млн грн из-за рекламы азартных игр с изображениями лиц моложе 21 года, что прямо запрещено законом. В "ПлейСити" уточнили, что у "Шахтера" есть три месяца для добровольной уплаты штрафа.

Параллельно агентство активизировало борьбу с нелегальной рекламой азартных игр в соцсетях. В апреле на блокировку передали 42 страницы с незаконной рекламой. Кроме того, "ПлейСити" запустило специальный онлайн-инструмент для жалоб, через который украинцы могут сообщать о подозрительной рекламе казино или ставок.

Еще одно направление – борьба с нелегальными онлайн-казино. За месяц "ПлейСити" выявило почти 300 сайтов с незаконными азартными играми. Такие ресурсы работают без лицензий, не соблюдают правила ответственной игры и не гарантируют защиту средств пользователей.

Борьба с нелегальными онлайн-казино критически важна, поскольку такие ресурсы работают без какой-либо ответственности перед пользователями. Согласно данным отраслевых аналитиков, в 99% случаев игроки сталкиваются с отсутствием каких-либо выплат выигрышей. Это делает участие в игре на нелицензионных сайтах не только незаконным, но и гарантированно убыточным для украинцев.

Отдельный акцент в отчете был сделан на запуске государственной системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса. К системе уже подключили 11 организаторов азартных игр.

В апреле первую очередь системы ввели в тестовую эксплуатацию. Система позволяет:

фиксировать каждую ставку и выплату выигрыша;

получать данные обо всех финансовых операциях операторов;

исключить возможность "переписывания" транзакций;

автоматически передавать данные налоговой для начисления GGR и налогов.

Также в апреле в Украине выдали 136 новых лицензий в сфере азартных игр на общую сумму более 54 млн грн. Самой дорогой стала одна лицензия на онлайн-казино – ее стоимость превысила 33 млн грн.

На фоне усиления контроля Минцифры также инициировало масштабное исследование о влиянии азартных игр на украинцев. Власти хотят оценить масштабы игровой зависимости и подготовить новые механизмы защиты игроков.

Кроме того, правительство уже подготовило изменения в законодательство об азартных играх и лотереях. Они должны усилить проверки владельцев лицензий, в частности, относительно связей со страной-агрессором и происхождения капитала.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Україні вперше заблокували акаунт через рекламу азартних ігор. Інформацію про порушення агентство отримало через онлайн-форму для скарг на незаконну рекламу гемблінгу.

