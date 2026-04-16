В Украине переписали правила для индустрии азартных игр: какие условия упростили

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
Казино и букмекерам упростят процесс лицензирования в Украине – они смогут получить разрешение на бизнес-деятельность через портал Дія. Это означает, что лицензия на азартные игры будет выдаваться полностью онлайн – без бумажных документов и офлайн-взаимодействия с государством.

Об этом сообщили в Госагентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". Отмечается, что техническая возможность подачи заявлений через портал Дія будет доступна с 1 мая 2026 года.

Что меняет цифровой формат

  • Процесс лицензирования становится более удобным и быстрым для бизнеса.
  • Рассмотрение заявки и принятие решения происходят прозрачно в единой системе.
  • Статус заявки можно отслеживать в реальном времени.
  • Уменьшает количество бюрократии и ручных процессов, а следовательно возможность для коррупции.
  • Делает правила работы более прозрачными и понятными.

Весь процесс полностью оцифрован

  • Заявление формируется в электронном кабинете.
  • Подписывается КЭП.
  • Часть данных автоматически подтягивается из госреестров (о компании, собственниках, бенефициарах).
  • Заявки обрабатывает регулятор PlayCity.
  • Решение о выдаче лицензии или отказе поступает онлайн через Дію.

Какие лицензии доступны онлайн

  • Организация и проведение азартных игр в казино.
  • Букмекерская деятельность.
  • Залы игровых автоматов.
  • Онлайн-покер.
  • Предоставление услуг в сфере азартных игр (B2B).

"Запуск цифрового лицензирования — еще один шаг к полной цифровизации регуляторных процессов. PlayCity формирует среду, в которой взаимодействие бизнеса с государством является быстрой, прозрачной и предсказуемой", – отметили в "ПлейСити".

Следующим этапом является обновление законодательства в сфере азартных игр. Также планируется усиление проверок компаний, в частности относительно репутации, добросовестности и возможных связей с государством-агрессором.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинским военным планируют ограничить доступ к азартным играм во время войны. Главными параметрами решения – является техничность, автоматичность и конфиденциальность, то есть статус военных не будет раскрываться.

