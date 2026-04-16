В Украине переписали правила для индустрии азартных игр: какие условия упростили

Казино и букмекерам упростят процесс лицензирования в Украине – они смогут получить разрешение на бизнес-деятельность через портал Дія. Это означает, что лицензия на азартные игры будет выдаваться полностью онлайн – без бумажных документов и офлайн-взаимодействия с государством.

Об этом сообщили в Госагентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". Отмечается, что техническая возможность подачи заявлений через портал Дія будет доступна с 1 мая 2026 года.

Что меняет цифровой формат

Процесс лицензирования становится более удобным и быстрым для бизнеса.

для бизнеса. Рассмотрение заявки и принятие решения происходят прозрачно в единой системе .

. Статус заявки можно отслеживать в реальном времени .

. Уменьшает количество бюрократии и ручных процессов, а следовательно возможность для коррупции.

Делает правила работы более прозрачными и понятными.

Весь процесс полностью оцифрован

Заявление формируется в электронном кабинете.

Подписывается КЭП.

Часть данных автоматически подтягивается из госреестров (о компании, собственниках, бенефициарах).

Заявки обрабатывает регулятор PlayCity.

Решение о выдаче лицензии или отказе поступает онлайн через Дію.

Какие лицензии доступны онлайн

Организация и проведение азартных игр в казино.

Букмекерская деятельность.

Залы игровых автоматов.

Онлайн-покер.

Предоставление услуг в сфере азартных игр (B2B).

"Запуск цифрового лицензирования — еще один шаг к полной цифровизации регуляторных процессов. PlayCity формирует среду, в которой взаимодействие бизнеса с государством является быстрой, прозрачной и предсказуемой", – отметили в "ПлейСити".

Следующим этапом является обновление законодательства в сфере азартных игр. Также планируется усиление проверок компаний, в частности относительно репутации, добросовестности и возможных связей с государством-агрессором.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинским военным планируют ограничить доступ к азартным играм во время войны. Главными параметрами решения – является техничность, автоматичность и конфиденциальность, то есть статус военных не будет раскрываться.

