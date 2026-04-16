В Украине переписали правила для индустрии азартных игр: какие условия упростили
Казино и букмекерам упростят процесс лицензирования в Украине – они смогут получить разрешение на бизнес-деятельность через портал Дія. Это означает, что лицензия на азартные игры будет выдаваться полностью онлайн – без бумажных документов и офлайн-взаимодействия с государством.
Об этом сообщили в Госагентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". Отмечается, что техническая возможность подачи заявлений через портал Дія будет доступна с 1 мая 2026 года.
Что меняет цифровой формат
- Процесс лицензирования становится более удобным и быстрым для бизнеса.
- Рассмотрение заявки и принятие решения происходят прозрачно в единой системе.
- Статус заявки можно отслеживать в реальном времени.
- Уменьшает количество бюрократии и ручных процессов, а следовательно возможность для коррупции.
- Делает правила работы более прозрачными и понятными.
Весь процесс полностью оцифрован
- Заявление формируется в электронном кабинете.
- Подписывается КЭП.
- Часть данных автоматически подтягивается из госреестров (о компании, собственниках, бенефициарах).
- Заявки обрабатывает регулятор PlayCity.
- Решение о выдаче лицензии или отказе поступает онлайн через Дію.
Какие лицензии доступны онлайн
- Организация и проведение азартных игр в казино.
- Букмекерская деятельность.
- Залы игровых автоматов.
- Онлайн-покер.
- Предоставление услуг в сфере азартных игр (B2B).
"Запуск цифрового лицензирования — еще один шаг к полной цифровизации регуляторных процессов. PlayCity формирует среду, в которой взаимодействие бизнеса с государством является быстрой, прозрачной и предсказуемой", – отметили в "ПлейСити".
Следующим этапом является обновление законодательства в сфере азартных игр. Также планируется усиление проверок компаний, в частности относительно репутации, добросовестности и возможных связей с государством-агрессором.
