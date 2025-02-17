В Украине полностью изменят систему контроля за азартными играми: чего ожидать уже в 2025 году

Министерство цифровой трансформации Украины перебирает на себя разработку и реализацию регулирования в сфере азартных игр и лотерей – вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Однако это только начало – полномочия необходимы Минцифре для создания в Украине абсолютно новой системы регулирования. Она будет автоматизированной и без бумажных документов.

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Новые правила в середине февраля-2025 утвердил Кабинет министров. Ранее решение об этой реформе приняла Верховная Рада – в декабре 2024 года.

"Сейчас Минцифры будет формировать политику, а новое агентство, которое мы создадим вместо КРАИЛ, будет отвечать за ее реализацию", – написал заместитель Министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Среди прочего, Минцифра получила полномочия по выдаче и контролю лицензий. На новую систему регулирования из бюджета КРАИЛ уже передали 14,35 млн грн.

По словам представителей Минцифры, в будущем КРАИЛ заменят на новый регуляторный орган. Он будет определять технические требования к цифровым системам, контролировать процесс их разработки и следить за использованием средств.

Тогда же ожидается и внедрение полной автоматизации процессов. Вместо бумажных документов, которые посылали по почте, регистрация и подача документов будут проходить онлайн.

Кроме того, обновятся требования к получению лицензии. В частности:

операторы не должны иметь налоговых долгов, связей с РФ;

должны соответствовать критериям безупречной репутации;

в случае получения двух штрафов лицензия будет аннулирована.

Как отметила Виктория Закревская из Ukrainian Gamling Council, для создания новой системы регулирования предусмотрен переходный период. Таким образом, до 1 апреля 2025 года Минцифре предстоит:

четко определить функции и полномочия нового органа;

назначить руководство и ключевых сотрудников, а затем набрать квалифицированных специалистов;

наладить диалог з бизнесом и организаторами азартных игр.

Реформа регулирования азартного рынка предусмотрена законом № 4116-IX, который уже подписал президент Владимир Зеленский. В целом план реформы предусматривает ликвидацию КРАИЛ, запрет рекламы азартных игр, а также ряд других изменений. В частности, как объяснял глава комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), закон предусматривает:

ликвидацию КРАИЛ и распределение ее полномочий между профильным министерством и вновь органом без коллегиального статуса;

и распределение ее полномочий между профильным министерством и вновь органом без коллегиального статуса; запрет рекламы азартных игр, кроме ограниченного перечня разрешенных способов, и запрещение спонсорства, кроме спонсорства спорта ;

азартных игр, кроме ограниченного перечня разрешенных способов, и запрещение спонсорства, ; введение эффективных мер по борьбе с лудоманией, блокирование нелегальных веб-сайтов, усиление требований к организаторам и дополнение оснований для аннулирования лицензии;

совершенствование законодательства о государственных лотереях, в частности, установление аналогичных как для организаторов азартных игр, требований по структуре собственности, критериев безупречной деловой репутации, оснований для аннулирования лицензии, требований к бренду, а также требований к расчетам при проведении государственных лотерей;

в частности, установление аналогичных как для организаторов азартных игр, требований по структуре собственности, критериев безупречной деловой репутации, оснований для аннулирования лицензии, требований к бренду, а также требований к расчетам при проведении государственных лотерей; изменения в Закон Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" относительно возобновления представления отчетности организаторов азартных игр и операторов государственных лотерей и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Государственное бюро расследований задержало члена КРАИЛ Евгения Яхния. Ему инкриминируют помощь государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса), а дело против него может быть связано с вероятной связью Яхния со скандальной платежной системой "Даймонд Пэй".

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