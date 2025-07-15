В Украине презентовали европейский опыт борьбы с игровой зависимостью: что предлагают эксперты

В Украине активно изучают международные подходы к ответственной игре. 8 июля в Киеве состоялся круглый стол, посвященный опыту стран ЕС в сфере предотвращения игровой зависимости. Инициатором мероприятия выступил Общественный союз "Центр ответственной игры" при поддержке ООО "ГЕЙМДЕВ" (бренд Slots City).

Главная цель – представить результаты исследования мировых практик и обсудить пути их внедрения в украинские реалии. Участие в мероприятии приняли представители Министерства цифровой трансформации, Министерства соцполитики, Минздрава, Госагентства ПлейСити, Киевского городского центра социальных служб, а также ведущие эксперты.

"Мы завершили первый этап изучения опыта стран ЕС по профилактике игровой зависимости. Эти данные – актуальны в условиях евроинтеграции, и мы уже планируем расширение исследования", – отметила директор Центра ответственной игры Ольга Исаева.

Среди ключевых идей, которые обсуждались во время события:

Усиление просветительской работы среди молодежи и взрослого населения

Глубинные исследования относительно масштабов игровой зависимости

Образовательные программы для специалистов центров помощи

Стандартизация медицинской помощи людям с игровой зависимостью

Ирина Иванчук, представитель Центра общественного здоровья МОЗ Украины, отметила важность первичной профилактики среди подростков и внедрения системного мониторинга ситуации в стране.

"Игра – это развлечение, а не способ заработка", – отметила Наталья Лех, представитель Министерства цифровой трансформации.

В свою очередь, генеральный директор ООО "ГЕЙМДЕВ" Артем Рудиченко отметил, что развитие прозрачного бизнеса невозможно без ответственности:

"Мы строим компанию по лучшим мировым стандартам. Социальная ответственность – одна из наших ключевых ценностей".

Центр ответственной игры планирует продолжить изучение международного опыта и разработать практические рекомендации для имплементации в Украине.