В Украине продали российское судно, возившее краденое зерно: кто выкупил сухогруз

В Украине успешно завершился аукцион, на котором было продано судно USKO MFU, которое возило товары во временно оккупированный Крым. Стоимость лота достигла почти 2,5 млн грн.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Торги состоялись 8 декабря по голландской модели через систему Прозорро.Продажи.

Победителем открытых торгов стало ООО "Уневерсал ЛТД", которое приобрело судно по стартовой цене 2,48 млн грн. Кроме того, новый владелец оплатит также 4,42 млн грн таможенных платежей.

Таким образом в целом в государственный бюджет поступит 6,9 млн грн. Средства уже зачислены на счета АРМА.

Что предшествовало

Сухогруз USKO MFU был конфискован в октябре 2024 года после того, как за несколько месяцев до того он стал объектом пристального внимания со стороны украинских правоохранительных органов. Судно турецкой компании Med Voyager Shipping заподозрили в осуществлении коммерческих операций в портах Крыма, куда оно заходило под флагом Камеруна, прямо нарушая как украинское законодательство, так и международные нормы.

Ввиду этого судно задержали в водах Одесской области в рамках межведомственной операции. Позже Днепровский районный суд города Киева принял решение передать конфискованное судно в АРМА, то есть в собственность государства.

Кроме того, капитана судна обвинили в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения вреда государственным интересам Украины (по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины).

Нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории Украины через порты Крыма и Азовского моря является серьезным правонарушением. Все украинские порты в оккупированном Крыму остаются закрытыми для коммерческого судоходства в соответствии с законодательством Украины, а также с решениями международных институтов. Нарушение этого режима судоходства влечет за собой суровые последствия, которые демонстрирует кейс с USKO MFU.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что АРМА получила в управление другое морское судно ANKA, которое незаконно перевозило похищенное украинское зерно в оккупированный Крым. Сейчас был объявлен конкурс на его реализацию.

