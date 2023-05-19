В Украине существуют риски бесконтрольного экспорта лома военного происхождения, - Коваленко

В настоящее время Украина и Евросоюз могут столкнуться с серьезными рисками бесконтрольного вывоза лома военного происхождения из зоны боевых действий на экспорт, считает эксперт по вопросам национальной безопасности Анна Коваленко, пишет издание "Апостроф".

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"Кабинету министров Украины, Государственной таможенной службе и силам обороны следует усилить контроль над металлоломом военного происхождения, который может экспортироваться за границу... Если бы структурные подразделения Министерства обороны, занимающиеся вопросами избыточного имущества, обращали больше внимания на повторное использование металлолома для реализации государственного оборонного заказа, вопрос бесконтрольного экспорта не стоял бы", – говорит она.

По ее словам, расследования ГБР указывают на серьезные риски фактически бесконтрольного вывоза лома, в том числе и военного происхождения, на экспорт.

"Не может такого быть, чтобы тяжелый лом из прифронтовой зоны бесконтрольно принимался на склады заготовителей и затем вывозился за границу. На границе должна быть такая же тщательная проверка, которую осуществляют внутренние потребители. Кроме того, для военных существуют четкие инструкции, что делать с трофейной техникой и даже той, которая уже не пригодна для быстрого восстановления и повторного использования. Ее должны заактировать как доказательство военного вторжения и передать в подразделения Минобороны, которые занимаются избыточным имуществом", — отметила Анна Коваленко.

"Конечно эти элементы могут быть взрывоопасными, поэтому на начальном этапе с найденными трофеями работают саперы. Если такой "трофей" получили гражданские и они не знают норм международного гуманитарного права, то правоохранители должны помочь. Усилить контроль на границе смысл есть и действительно важно организовать учет" металлолома военного происхождения и организации взаимодействия с предприятиями разных форм собственности для повторного использования черного и цветных металлов для реализации государственного оборонного заказа", - рассказала эксперт.

По ее словам, если все останется как есть, будут возникать серьезные риски трагических инцидентов на западноукраинских таможенных пунктах и у покупателей этого сырья в Евросоюзе. "Но в первую очередь следует учесть, что лом является стратегическим сырьем поэтому он должен быть надлежаще учтен", - отметила Анна Коваленко.

Ранее СМИ сообщали о том, что Государственное бюро расследований (ДБР) расследует возможную причастность работников Волынской таможни к незаконным схемам масштабного вывоза металлолома в страны ЕС. Как сообщает прессслужба ДБР, ущерб государства в результате этих схем оценивается в 350 млн грн.

По данным Гостаможслужбы, Украина в I кв. нарастила экспорт металлолома в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 40,255 тыс. тонн. Экспорт металлолома в январе-марте-2023 осуществлялся в Польшу (96,65%), Нидерланды (1,31%) и Словакию (0,95%).