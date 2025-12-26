В Украине возобновились проверки в гемблинге: как будут контролировать азартные игры

В Украине возобновляются проверки организаторов азартных игр. Это создаст основы для системного надзора, понятных требований и реального контроля за соблюдением правил на игорном рынке.

Как сообщили в агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити", это стало возможным после вступления в силу приказа № 85-ОД, которым утверждена форма акта проверки в сфере азартных игр. Что это будет означать на практике:

государство получает четкий и законный инструмент для проведения плановых и внеплановых проверок ;

; правила контроля будут приведены в соответствие с законодательством;

организаторы получили четкий перечень требований, по которым будут проводить проверки.

В Украине будут блокировать игрозависимых

Лицензированных в Украине организаторов азартных игр обязали выявлять рисковое поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости к играм. Это должно способствовать более эффективному противодействию лудомании. В частности, новые требования предусматривают:

прекращение участия игрока, если есть признаки лудомании , с гарантией выплаты выигрыша;

, с гарантией выплаты выигрыша; возможность заблокировать аккаунт по требованию игрока ;

; не допускать игроков к игре без установленных лимитов на время игры и расходы;

без установленных лимитов на время игры и расходы; напоминание игрокам в личных кабинетах о времени в игре и расходах ;

; консультирование по ответственной игре и рискам зависимости.

Также впервые на нормативном уровне определено понятие патологического и проблемного игрового поведения, что позволит реагировать раньше, до появления клинических симптомов. В целом новые требования станут очередным шагом к безопасному и ответственному игорному рынку в Украине.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине вводят более жесткие правила азартных игр, операторы обязаны будут прекращать участие игрока, если видят признаки зависимости, и блокировать аккаунт по его первому требованию. Отмечается, что государство больше не позволит операторам игнорировать риски, ведь защита игроков становится ключевым приоритетом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!