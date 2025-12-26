В Украине возобновились проверки в гемблинге: как будут контролировать азартные игры
В Украине возобновляются проверки организаторов азартных игр. Это создаст основы для системного надзора, понятных требований и реального контроля за соблюдением правил на игорном рынке.
Как сообщили в агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити", это стало возможным после вступления в силу приказа № 85-ОД, которым утверждена форма акта проверки в сфере азартных игр. Что это будет означать на практике:
- государство получает четкий и законный инструмент для проведения плановых и внеплановых проверок;
- правила контроля будут приведены в соответствие с законодательством;
- организаторы получили четкий перечень требований, по которым будут проводить проверки.
В Украине будут блокировать игрозависимых
Лицензированных в Украине организаторов азартных игр обязали выявлять рисковое поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости к играм. Это должно способствовать более эффективному противодействию лудомании. В частности, новые требования предусматривают:
- прекращение участия игрока, если есть признаки лудомании, с гарантией выплаты выигрыша;
- возможность заблокировать аккаунт по требованию игрока;
- не допускать игроков к игре без установленных лимитов на время игры и расходы;
- напоминание игрокам в личных кабинетах о времени в игре и расходах;
- консультирование по ответственной игре и рискам зависимости.
Также впервые на нормативном уровне определено понятие патологического и проблемного игрового поведения, что позволит реагировать раньше, до появления клинических симптомов. В целом новые требования станут очередным шагом к безопасному и ответственному игорному рынку в Украине.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине вводят более жесткие правила азартных игр, операторы обязаны будут прекращать участие игрока, если видят признаки зависимости, и блокировать аккаунт по его первому требованию. Отмечается, что государство больше не позволит операторам игнорировать риски, ведь защита игроков становится ключевым приоритетом.
