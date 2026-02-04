В Украине впервые "вскроют" финансы онлайн-казино: что увидит государство
В 2026 году в Украине стартует первый этап Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая позволит государству в режиме реального времени отслеживать финансовые операции легального игорного рынка. При этом личные данные игроков государство не увидит.
Об этом сообщил глава государственного агентства "ПлейСити" Геннадий Новиков в своей колонке. "Без такого инструмента любая легализация неизбежно остается формальной", – завил он.
Такая система была предусмотрена законом о легализации азартных игр еще в 2020 году, но фактически рынок более пяти лет работал без цифрового контроля. Государство получало информацию только из отчетов операторов за прошлые периоды.
Порядок функционирования системы Кабмин утвердил только в феврале 2024 года. "Все это время легальный игорный рынок работал без мониторинга", – заявил Новиков.
Первый этап внедрения системы мониторинга предполагает онлайн-фиксацию:
- пополнения балансов игроков;
- ставок и выплат;
- финансовых транзакций в режиме реального времени.
При этом в системе не хранятся персональные данные игроков. Все операции обрабатываются через обезличенные идентификаторы.
Что будет дальше
Второй этап ГСОМ, разработка которого запланирована на первое полугодие 2026 года, будет включать:
- контроль процента выигрыша игровых автоматов;
- более детальный анализ результатов игр;
- мониторинг операций с игровыми заменителями гривни.
В "Плейсити" отмечают, что поэтапный запуск позволил перейти от контроля "постфактум" к data-driven-регулированию, не откладывая запуск еще на год. Речь идет о системе, при которой решения регулятора принимаются на основе реальных данных, а не отчетов "задним числом", предположений или ручных проверок.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине вводят более жесткие правила азартных игр, операторы обязаны будут прекращать участие игрока, если видят признаки зависимости, и блокировать аккаунт по его первому требованию. Отмечается, что государство больше не позволит операторам игнорировать риски, ведь защита игроков становится ключевым приоритетом.
