В Украине впервые "вскроют" финансы онлайн-казино: что увидит государство

В 2026 году в Украине стартует первый этап Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая позволит государству в режиме реального времени отслеживать финансовые операции легального игорного рынка. При этом личные данные игроков государство не увидит.

Об этом сообщил глава государственного агентства "ПлейСити" Геннадий Новиков в своей колонке. "Без такого инструмента любая легализация неизбежно остается формальной", – завил он.

Такая система была предусмотрена законом о легализации азартных игр еще в 2020 году, но фактически рынок более пяти лет работал без цифрового контроля. Государство получало информацию только из отчетов операторов за прошлые периоды.

Порядок функционирования системы Кабмин утвердил только в феврале 2024 года. "Все это время легальный игорный рынок работал без мониторинга", – заявил Новиков.

Первый этап внедрения системы мониторинга предполагает онлайн-фиксацию:

пополнения балансов игроков;

ставок и выплат;

финансовых транзакций в режиме реального времени.

При этом в системе не хранятся персональные данные игроков. Все операции обрабатываются через обезличенные идентификаторы.

Что будет дальше

Второй этап ГСОМ, разработка которого запланирована на первое полугодие 2026 года, будет включать:

контроль процента выигрыша игровых автоматов;

более детальный анализ результатов игр;

мониторинг операций с игровыми заменителями гривни.

В "Плейсити" отмечают, что поэтапный запуск позволил перейти от контроля "постфактум" к data-driven-регулированию, не откладывая запуск еще на год. Речь идет о системе, при которой решения регулятора принимаются на основе реальных данных, а не отчетов "задним числом", предположений или ручных проверок.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине вводят более жесткие правила азартных игр, операторы обязаны будут прекращать участие игрока, если видят признаки зависимости, и блокировать аккаунт по его первому требованию. Отмечается, что государство больше не позволит операторам игнорировать риски, ведь защита игроков становится ключевым приоритетом.

