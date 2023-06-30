В Украине выбрали новою главу АРМА: кто за нее проголосовал и кто отказался от голоса

Кабинет министров избрал главой Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу. Во время конкурса за нее проголосовало 6 из 8 членов комиссии (голоса можно было отдавать сразу нескольким кандидатам). Однако в преддверии решения правительства один из членов комиссии заявил, что хочу отозвать свой голос.

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Так, "За" Думу проголосовали 6 членов комиссии из 8. Однако позже Дмитрий Остапенко заявил на своей странице в Facebook, что хочет отозвать свой голос (его заявление не учли). За Думу проголосовали:

Лещина Иван Юрьевич – советник Министра юстиции (ранее – заместитель министра юстиции).

Остапенко Дмитрий Николаевич – адвокат, член Общественного совета добродетели (в 2018-2020 годах)

Яра Елена Сергеевна – декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования

Вернидубов Сергей Иванович – адвокат

Иваненко Михаил Анатольевич – адвокат

Кискин Юрий Владимирович – адвокат, советник генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

Дума не поддержали:

Бутусов Юрий Евгеньевич – журналист;

Адеишвили Зураб Шалвович - советник Генпрокурора между детективом НАБУ Сергеем Рокунем и экс-заместительницей Черниговской ОГА Еленой Думой.

Дума же заявила, что отозвать голоса нельзя. Фактически ее трактовку поддержал и Кабмин. "По поводу вчерашнего заявления об отзыве голоса Дмитрия Остапенко. В законе не предусмотрен механизм отзыва голоса. Факт голосования Остапенко за мою кандидатуру зафиксирован. Более того, позже он дал комментарий о моей кандидатуре, и довольно положительный. Это все на его официальной странице в Facebook. У членов комиссии было полгода, чтобы ознакомиться с информацией о каждом кандидате. Учитывая эти факты, считаю, что заявление об отзыве голоса - это подрыв правовой системы государства", - заявила Дума.

Кто такая Елена Дума

С 2000 года работала в Аппарате Верховной Рады Украины, Комитет ВРУ по правам человека по совместительству до 2006 года.

В 2006 году приняла присягу госслужащего в Кабинете Министров Украины.

С августа 2006 по декабрь 2007 года работает в государственной службе в Кабинете Министров Украины в должности советника Министра по связям с Верховной Радой и другими органами госвласти.

С января 2008 года по июнь 2010 – советник Министра охраны окружающей природной среды Украины, возглавляла юридический департамент. Координировала деятельность Государственного комитета по земельным ресурсам, член Коллегии Госкомзема.

С сентября 2010 года по февраль 2011 – руководитель управления по связям с Верховной Радой Украины и координации законотворческой работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Июнь 2011 – помощник-консультант народного депутата Украины.

С июля по декабрь 2011 – заместитель директора Исполнительной Дирекции Киевского городского отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

С декабря 2011 по апрель 2015 года – Министерство юстиции Украины, Государственная регистрационная служба Украины. Департамент государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Заместитель директора Департамента по функциям создания системы государственной регистрации прав и Государственного реестра прав на недвижимое имущество по стандартам стран ЕС. После создания – заместитель директора Департамента с функциями контроля за соблюдением законодательства в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

С апреля 2015 по октябрь 2019 - руководитель службы Министра экологии и природных ресурсов, директор Департамента управления государственным имуществом Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

С января 2020 – назначена на должность директора Фонда социального страхования Украины, которая занимала до мая 2020 года.

С февраля по октябрь 2021 года – занимала должность заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. Управляла пятью направлениями и осуществляла координацию Департаментов социальной защиты населения; культуры и туризма; семьи, молодежи и спорта; Управление градостроительства и зодчества; координировала Службу по делам защиты детей Черниговской ОГА, Гоструда, Госгеокадастра и Госархив области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнаружили доказательства, что почти 485 млн грн растратила преступную группировку во главе с топчиновниками. Уже бывший глава "СЕТАМ" Виктор Вишнев вместе с экспредседателем АРМА Антоном Янчуком распродавали арестованное имущество по ценам, которые были в разы ниже рыночных.

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