В Украине выросли долги перед поставщиками электроэнергии для населения, – Линченко

Кризис невыплат на рынке электроэнергии усугубляется, а долги перед поставщиками электроэнергии для населения растут, заявляет Валентин Линченко, директор "Николаевской электроснабжающей компании".

Видео дня

"Раньше приходили "живые" деньги. "Гарантированный покупатель" нам перечислял компенсацию, и мы этими средствами рассчитывались с оператором системы распределения и передачи. Сейчас деньги не поступают", – сказал он.

По его словам, долг "Гарантированного покупателя" перед компанией составляет около 360 млн. грн.

Линченко также поделился мнением о том, что могло бы помочь решать проблему долгового кризиса на рынке электроэнергии.

"Тариф для населения довести до рыночного, но понимаем, что на время войны этого не будет. Второй вариант - рассмотреть возможность вернуть ПСО которое было в самом начале, когда нам продавали электроэнергию по стоимости на уровне 10 коп./кВт час, а средств, что платили потребители было достаточно для расчетов с оператором системы передачи и распределения", –сказал он.

Напомним, поставщики универсальных услуг (ЧУП) просят Правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.