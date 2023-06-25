В Украинском институте будущего негативно оценивают мораторий на взыскание долгов с госпредприятий

Запрет на взыскание долгов с государственной критической инфраструктуры фактически узаконит право не платить за товары и услуги и загонит незащищенные компании в банкротство.

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Об этом рассказал аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"Если коротко, предложение сводится к тому, что на период военного положения и два года спустя запрещаются действия, направленные на взыскание долгов с предприятий, управляющих критической инфраструктурой и где мажоритарным собственником является государство", – написал он.

По его словам, принятие этого предложения фактически узаконит право не платить и формировать долги. В то время как реальная плата за услуги будет переводиться на другие компании, не подпадающие под категории защищенных (некритическая инфраструктура и критическая в управление частных компаний) и конечных потребителей.

"Количество государственных компаний, оперирующих критической инфраструктурой в энергосекторе, критически велико. В условиях войны и глубокого кризиса в энергосекторе, незащищенные компании, не имеющие права претендовать на оплату своих услуг, будут загоняться в банкротство", - подчеркнул Прокоп.

Аналитик добавил, что поэтому кто-то сможет выкупить активы обанкротившихся компаний. "В то время, пока в Лондоне представляют планы о "рекордах надоев молока через три пятилетки", рассказывая о том как мы станем инвестиционной меккой, некоторые законодатели предлагают загнать экономику в стойло совка", – подытожил он.

Напомним, Рада планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.