В Украинском институте будущего положительно оценили закупку 'Нафтогазом' газа у частных газодобытчиков

Закупка "Нефтегазом" газа у частных газодобытчиков позволяет обеспечивать рабочие места и налоговые поступления в государственный бюджет.

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Об этом заявил аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп.

По его словам, ранее газодобытчики ориентировались на промышленных потребителей, но из-за существенного падения работы промышленности сейчас они не могут найти сбыт для своего газа. Поэтому они были заинтересованы в продаже ресурса "Нафтогаза".

Он добавил, что нужно, чтобы биржевые торги, на которых "Нафтогаз" закупает газ, были на таких условиях, которые бы не мешали частным газодобывающим компаниям работать.

"Позитивно, что это происходит (закупка "Нафтогазом" газа у частных газодобытчиков - ред.), но очень хорошо, если бы это происходило на условиях, которые бы ставили частные газодобытчики", - сказал Прокоп.

Аналитик подчеркнул, что газовый кризис в Европе еще не закончился, поэтому нельзя быть уверенным, что в случае необходимости Украина сможет закупить импортный газ.

"Но даже если да, приоритет должен все равно предоставляться национальному производителю, поскольку кроме добавленной стоимости это рабочие места, налоги и все остальное", - подытожил Прокоп.

Напомним, в течение месяца с 26 апреля по 29 мая "Нефтегаз" приобрел на "Украинской энергетической бирже" 395 млн куб м природного газа украинской добычи.