ВАКС заочно арестовал Клюева по делу о растрате 195 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому вице-премьер-министру Украины. Вероятно, речь идет о соратнике Виктора Януковича Андрее Клюеве.

Видео дня

О вынесении решение сообщила пресс-служба ВАКС. Имя фигуранта не раскрывается, однако, по данным источников OBOZREVATEL, речь идет именно о Клюеве.

Решение вынесено заочно, без присутствия обвиняемого. После его задержания суд должен вынести отдельное решение о применении избранной меры пресечения.

"Учитывая рассмотрение ходатайства при отсутствии подозреваемого после задержания последнего и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту рассмотрения уголовного производства с его участием, должен быть рассмотрен вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменении на более мягкую меру пресечения", – говорится в сообщении ВАКС.

Как уточнили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), бывший первий вице-премье подозревается в организации завладения и растрате бюджетных средств в пользу подконтрольного ему предприятия, а также предприятий, подконтрольных бывшему премьер-министру Украины. Общая сумма – более 195 млн грн, которые предусматривались на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

Напомним, 14 марта ВАКС разрешил спецрасследование по делу Клюева из-за завладения государственными средствами на 195 млн грн. При этом президент Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича, в том числе и Андрея Клюева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Клюев уже находился под заочным арестом. Однако в 2020 году эту меру отменили из-за приостановки следствия по делу соратника Януковича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!