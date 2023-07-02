Валютные ограничения в Украине уменьшают возможности для реинвестирования, – Кирилл Криволап

Установленные Национальным банком Украины валютные ограничения уменьшают возможности реинвестирования и создают сложности новым инвесторам.

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Об этом написал Кирилл Криволап, руководитель Центра экономического восстановления и советник премьер-министра Украины на общественных началах.

По его словам, сейчас в Украине отсутствует благоприятный инвестиционный климат – набор правовых, экономических, социальных и культурных институтов, организаций, механизмов и стимулов.

"Рассмотрим же ключевые элементы инвестиционного климата, относительно которых для Украины характерны самые большие проблемы. Одна из них – ограничения на валютные операции. Даже после последних осторожных шагов НБУ в сторону валютной либерализации все еще остаются ограничения на обслуживание долгов, выплату дивидендов и т.д.", – заметил Криволап.

Он отметил, что это означает уменьшение возможностей для реинвестирования, не говоря уже о том, что новые инвесторы не заходят в Украину, понимая все потенциальные сложности. Он добавил, что глубже страна интегрирована в мировую финансовую систему, тем более что капиталу доступно ее экономическим субъектам.

Напомним, Национальный банк предоставил возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов.